رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات

أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي

خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي

3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم لطلب الحصول على وحدة سكنية.4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي.- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.