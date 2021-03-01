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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:20 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات، وخاصة الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط حيث ترتفع عمليات البحث في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت على موقع "جوجل" من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن الاستعلام عن رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات.

وتقدم "الدستور" تقرير شامل يمكن للمواطن منه معرفة رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات.

رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات

وتعمل الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين الذى دخلهم منخفض ومتوسط، وأصحاب محدودى الدخل، وفقا لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رابط الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وتعديل البيانات

1 - يجب على المتقدم الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا 

2 - يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

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3 - ثم يقوم الراغب في التقديم بصندوق الإسكان الاجتماعي بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم لطلب الحصول على وحدة سكنية.

4 - وأخيرًا.. بعد الإنتهاء من كتابة كافة البيانات يقوم الباحث عن شقق الإسكان بالضغط على زر تسجيل الدخول.

أرقام الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى للمواطنين، عن توفير خاصية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي

- الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

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