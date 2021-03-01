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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنيا الجديدة»: استكمال الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوي الشرقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:43 م
استكمال الأسفلت لازدواج
استكمال الأسفلت لازدواج الطريق
المنيا ـ على حسين
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قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جاري استكمال أعمال طبقة الأسفلت بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة.

وأوضح عبدالعزيز، أن الطريق بطول 6.5 كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية، ويهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية والسير الآمن لرواد الطريق، وكذا رفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكدًا دفع العمل بالموقع والمتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد والمواصفات المطلوبة.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال المرافق (مياه، صرف، طرق، فرمة)، لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالمدينة، في إطار حرص الجهاز على تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق لحاجزيها، مؤكدا أن أي تلفيات بالمحاور والطرق سيتم إصلاحها فورًا، وكذا أي أعمال لتقاطعات الطرق تخص أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي.

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