«التموين»: مشروع «جمعيتي» أكبر شبكة توزيع للتجارة الداخلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع "جمعيتي" من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال الـ4 سنوات الماضية، من خلال 3 مراحل وتفعيل 6 آلاف منفذا للمشروع تغطي محافظات الجمهورية، ويستهدف 7 آلاف منفذ في المراحل الأربعة.وأضافت الوزارة، أن هناك إمكانية السماح لتلك الفروع المشاركة في توفير السلع ذات الطبيعة الرمضانية خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية وطرح اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية.وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع "جمعيتي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين هو أكبر شبكة توزيع التجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات بنسبة 25%، ما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.