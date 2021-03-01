5 مارس.. تكريم لبلبة ويسرا وجمال سليمان في المؤتمر الدولي للتميز

أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور إبراهيم مرسال، عن تكريم الفنانة العظيمة لبلبة عن مجمل أعمالها، بجانب النجم هاني سلامة خلال الدورة الثامنة للمؤتمر في إحدى الفنادق الكبرى يوم 5 مارس، وقد أعلن المؤتمر من قبل عن تكريم النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم والفنان السوري جمال سليمان والنجم باسل الخياط، خلال نفس الحفل الذي يكرم من خلاله نخبة من الشخصيات المهمة في مختلف مجالات الحياة بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية.وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلى الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.كما يكرم أحد رواد الأعمال استشاري التحول الرقمي المهندس أحمد سمير حنفي، والدكتور وليد عبدالغفار استشاري جراحات المناظير نساء وتوليد والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة أنيسة حسونة مديرة مستشفى الناس الخيري والنائب المتميز مجدي مليك، والنائب محمد مصطفى.وتعتبر الدورة الثامنة من مؤتمر التميز والجودة هو استمرارًا لنجاح المؤتمر الذي استمر لـ8 سنوات، وجاءت الدورة السابعة مميزة بتكريم الموسيقار العالمي عمر خيرت والنجم أحمد السقا.