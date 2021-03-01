«التعليم» تعلن موعد مراجعة مادة الفيزياء للأول الثانوي

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الأول الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الفيزياء.كما ناشدت الوزارة الطلاب بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، وذلك اليوم الإثنين الساعة 7 مساءً، عبر منصة "حصص مصر".وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.