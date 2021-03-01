«أمازون» تتعاون مع «فوكسكون» لتصنيع الأجهزة الإلكترونية في الهند

أبرمت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، اتفاق شراكة مع عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية التايواني "فوكسكون"، لبدء إنتاج أجهزة الترفيه المنزلية "فاير تي في ستيك" عبر إحدى الشركات التابعة للأخيرة في تشيناي بالهند، في وقت لاحق من العام الجاري.وقالت الشركة - في بيان - إن منشأة تصنيع الأجهزة ستكون قادرة على إنتاج "مئات الآلاف من أجهزة (فاير تي في ستيك) سنويا"، مشيرة إلى أنها ستقيم قدرة التوسع إلى مدن إضافية حسب الطلب المحلي.ومن المقرر أن يبدأ عملاق التجارة الإلكترونية، خط تصنيع الأجهزة الجديد في الهند في العمل في وقت لاحق من هذا العام.وتعهدت الشركة الأمريكية باستثمار مليار دولار في رقمنة نحو 10 ملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، ومساعدة الشركات الهندية على بيع المنتجات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، مما يعود بتحقيق عائدات صادرات تراكمية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وخلق مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2025.