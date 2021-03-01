الفلسطيني سائد زيدات ينضم إلى أسرة فيلم «التهويدة»

انضم الفنان الفلسطيني سائد زيدات، إلى أسرة فيلم "التهويدة"، بطولة النجم عمرو يوسف ومن إخراج طارق العريان، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال العام الجاري 2021، حيث يقوم حاليا بالتحضير لبدء تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.وأوضح الفنان سائد زيدات، في تصريح اليوم الاثنين، أنه يجسد خلال أحداث الفيلم دور شاب مراهق يدعى "محمود" في إحدى المراحل الدراسية، واصفا دوره في العمل بأنه تجربة مهمة بالنسبة له، خاصة أن الفيلم يعتبر مختلف بطرحه ومضمونه الدرامي وينتمي إلى نوعية أفلام الرعب.وتشارك الفنانة دينا الشربيني بطولة فيلم "التهويدة" مع عمرو يوسف إلى جانب الفنان سيد رجب، ويسجل العمل التعاون الثالث الذي يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما سويا فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى العام الماضى.يشار إلى أن الفنان سائد عيسى زيدات فلسطيني الجنسية، وتم اختياره عام 2019 ليمثل بلاده في مسابقة سديم الدولية لصناع المحتوى في لبنان، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الفلسطينية والعربية التي أثبت جدارته في أدائها مسبقا.