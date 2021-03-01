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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:38 م
عادل عثمان
عادل عثمان
حسام فهمي
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تابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، سير الامتحان الإلكتروني بمدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة وكفرسعد البلد الثانوية بنات ومدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وخلال متابعته لغرفة العمليات بالمديرية، أكد "عثمان" أنه تم اليوم الدخول للامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام بسهولة ويسر بنسبة دخول الي 95%.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن امتحانات سنوات النقل بمدارس المحافظة بنوعياته المختلفة تسير بانتظام مؤكدا على تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز،

ووجه "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأية طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وحفاظا على استمرار العملية التعليمية مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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