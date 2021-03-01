رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: لم يتم رصد أي مشكلات داخل لجان الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:36 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنى
طباعة
أوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه لم يتم رصد أي مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الثالث على مستوى جميع الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" بين طلاب الجامعة وجميع القائمين على عملية الامتحانات.

ونفى رئيس الجامعة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل أى إصابة بين الطلاب أو أي مشكلة بين الطلاب والمراقبين، وكان رئيس جامعة طنطا، قد تفقد سير أعمال امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة، يرافقه الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، كما تفقد لجان الامتحانات بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما يضمن الحافظ على سلامة صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

وفي إطار متصل تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان والصيدلة.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بالجامعة￼، أنه تم تخصيص مداخل بالكليات لتسهيل عملية دخول الطلاب مع مراعاة توفير الكشف الحرارى والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«ماركوتوللي» تحيي حفلا بالمركز الإيطالي بمناسبة يوم المرأة

الثقافي الإيطالي ينظم حلقة نقاشية حول أعمال لويجي بيرانديللو

«قصة صورة» تجمع بين أديب نوبل وأحمد زويل على أحد مراكب الجيزة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن