رئيس جامعة طنطا: لم يتم رصد أي مشكلات داخل لجان الامتحانات

أوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه لم يتم رصد أي مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الثالث على مستوى جميع الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" بين طلاب الجامعة وجميع القائمين على عملية الامتحانات.ونفى رئيس الجامعة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل أى إصابة بين الطلاب أو أي مشكلة بين الطلاب والمراقبين، وكان رئيس جامعة طنطا، قد تفقد سير أعمال امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التجارة، يرافقه الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، كما تفقد لجان الامتحانات بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما يضمن الحافظ على سلامة صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.وفي إطار متصل تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان والصيدلة.أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بالجامعة￼، أنه تم تخصيص مداخل بالكليات لتسهيل عملية دخول الطلاب مع مراعاة توفير الكشف الحرارى والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.