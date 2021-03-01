ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

يزداد اقتناع المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحتى فرنسا التي تضم عددا كبيرا من المتشككين، وفقا لدراسة دولية نشرتها الاثنين مجموعة "كيكست سي إن سي".وأظهرت الدراسة التي أجريت في ستة بلدان (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد) اتجاها تصاعديا واضحًا في هذا الشأن، مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية العام 2020.وفي فرنسا، قال 59 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم مستعدون لتلقي لقاح أو تلقوه مقابل 40 في المئة فقط في ديسمبر الماضي.وكانت الزيادة أكثر وضوحا في السويد، حيث أيد 76 في المئة من المستطلعين الحصول على اللقاح في مقابل 51 في المئة في سبتمبر 2020.وكانت نسبة الاشخاص المؤيدين لتلقي اللقاح في المملكة المتحدة هي الأعلى، وبلغت 89 في المئة مقارنة بنسبة 65 في المئة في سبتمبر الماضي.