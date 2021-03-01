تشميع مركز تجميل وعيادة خاصة وضبط 477 مخالفة دوائية بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشأت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز طبي للتجميل وعيادة طبيب نساء يعملان بدون ترخيص بمركز فاقوس، حيث ورد معلومات تفيد قيام الأماكن المذكورة بمزاولة النشاط الطبي بدون إستصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفة دوائية بواقع ٤٧٧ (قرص وعبوة وزجاجة)، لأدوية ومستلزمات متنوعة، تمثلت في أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مستلزمات خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها خارج نطاق المؤسسات الحكومية، والبعض منها منتهي الصلاحية.وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محاضر برقم ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ لسنه ٢٠٢١، جنح بمركز الشرطة بفاقوس، كما تم تشميع مركز التجميل وعيادة النساء لعدم وجود ترخيص.