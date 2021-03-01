لماذا اختار يوسف شعبان «سيناء» اسما لابنته؟

شيعت اليوم جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان من مستشفى العجوزة، بعد إصابته بفيروس كورونا ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 90 عاما، وقد تزوج شعبان من حفيدة الملك فاروق، وسمى ابنته منها سيناء فما هو السر وراء اختيار هذا الاسم.- العريس من شبرا والعروسة من سلالة ملكيةأكد يوسف شعبان في أحد لقاءاته التلفزيونية إنه تزوج من حفيدة الملك فاروق وكان اللقاء صدفة، حيث تقابلا في أحد أفراح الأثرياء ولم يكن يعرف كونها حفيدة الملك فاروق، أكد أنه أعجب بها من النظرة الأولى ليعرف بعدها إنها من ضمن أبناء الأسرة المالكة سابقا، مؤكدا إن أسرتها عارضت الزواج بشدة لكن فى نهاية الأمر وافقت أمام إصرار أبنتهم خريجة الجامعة الأمريكية.وأكد شعبان إنه لا يعرف كيف تمت تلك الزيجة فالزوجة سليلة الملوك، وهو ممثل عاشت طفولته وشبابه في حي شبرا، ولم يتلق تربية القصور التي حصلت عليها زوجته ومع ذلك تمت الزيجة لكونها مشيئة الله.- سيناء من أجل تأكيد انتماء أمهاأكد يوسف شعبان في أحدى حواراته التلفزيونية، أنه قام بتسمية ابنته سيناء حيث كانت سيناء مجرى لأحداث الحرب وقتها وهي البوابة الشرقية لمصر، ومن ثم قرر أن يسمى ابنته سيناء تأكيد لمصرية أمها وجدتها، وليؤكد للجميع ان الأسرة المالكة تنتمي لمصر وليس للألبان حسب دماء الجد الأكبر محمد على.ومع ذلك ورغم الحب والتفاهم ووقوف زوجته نادية شيرين، في وجه أسرتها لتتزوجه إلا أن الزيجة لم يكن مقدر لها الاستمرار وتفارق الثنائي.