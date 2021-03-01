الرئيس العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري لدى بغداد

تسلم الرئيس العراقي برهام صالح، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد سفير مصر لدى بغداد وليد محمد إسماعيل.وأكد رئيس العراق، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، دعم بلاده للتنسيق الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة؛ لتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة، ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية.وأشار صالح إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مصر، وتطلع العراق نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.