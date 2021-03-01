رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حافلات لنقل الطلاب ذوى الهمم إلى لجان الامتحانات بجامعة قناة السويس

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:32 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه لليوم الثالث تشهد الإمتحانات بجامعة القناة انضباط والتزام ملحوظ من كافة منتسبيها سواء طلاب، أعضاء هيئة التدريس والعاملين مشيرًا إلى أن الإمتحانات اليوم الإثنين، تجرى داخل 15 كلية هى التربية الرياضية، الطب البشرى، المعهد الفنى للتمريض، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، السياحة والفنادق، الالسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات.

وواصل رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاتهما التفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية التربية الرياضية بمقر الجامعة القديمة والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية فى استقبالهم برفقة الدكتور أحمد عزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث يؤدى 312 طالب وطالبة الإختبارات بالمستوى الثالث شعب التدريب، التدريس، الإدارة كما يؤدي طلاب الفرقة الرابعة والبالغ عددهم 174 الإختبارات اليوم بالفترة المسائية.

هذا واطمأن زكى على تنفيذ جميع الكليات لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات الإحترازية التى أقرتها الجامعة من خلال الحضور قبل مواعيد الإمتحانات بوقت كافى لإتمام الإجراءات ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلي جانب الإجراءات الأخرى.

ووجه أيضا رئيس جامعة قناة السويس، بتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الإمتحانات لأداء امتحاناتهم، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

وأكد زكى، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف، كما قرر رئيس الجامعة توفير حافلات لنقل الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة من البوابات الرئيسية للجامعة إلى مقار اللجان.

وعلى جانب آخر شهدت عملية دخول الطلاب من البوابات الرئيسية للجامعة متابعة مستمرة من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى أكد عدم وجود أي تزاحم نظرًًا لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان ألامتحانيه على المواقع الإلكترونية ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل كما قام شقيدف بالتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات وداخل اللجان كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإمتحانات بكلية الاداب ثانى أكبر كليات الجامعة حيث تعقد الإمتحانات بإشراف تنفيذى الدكتور عادل السعدني عميد الكلية ويؤدى طلاب الفرقة الرابعة وعددهم 1563 طالب وطالبه بالفترة الصباحية كما يؤدي طلاب الفرقة الثالثة والبالغ عددهم 1643 طالب وطالبة الإمتحانات بالفترة المسائية.

موضوعات متعلقة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«ماركوتوللي» تحيي حفلا بالمركز الإيطالي بمناسبة يوم المرأة

الثقافي الإيطالي ينظم حلقة نقاشية حول أعمال لويجي بيرانديللو

«قصة صورة» تجمع بين أديب نوبل وأحمد زويل على أحد مراكب الجيزة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن