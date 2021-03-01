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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التوصية القضائية بتأييد حل مجلس مرتضي منصور: القرار متفق مع القانون

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:31 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
عماد سليمان
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حصلت "الدستور" على تفاصيل تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، والتي أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.

وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد أناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها، ومنحها أيضًا حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.

وتابع التقرير، أن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصيغة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما اقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار، واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.

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