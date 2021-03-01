التوصية القضائية بتأييد حل مجلس مرتضي منصور: القرار متفق مع القانون
الإثنين 01/مارس/2021 - 02:31 م
عماد سليمانطباعة
حصلت "الدستور" على تفاصيل تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، والتي أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد أناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها، ومنحها أيضًا حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع التقرير، أن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصيغة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما اقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار، واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.
وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تعد أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد أناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها، ومنحها أيضًا حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وتابع التقرير، أن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شؤونها فيها، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصيغة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما اقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شؤونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار، واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.