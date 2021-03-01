اليابان وليبيريا بحث مع مشاريع التعاون الإنمائي المحتملة

يبدأ سفير اليابان في ليبيريا هيمينو تسوتومو، المقيم في غانا، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى ليبيريا بدءًا من اليوم الاثنين إلى الجمعة 5 مارس الجاري، يلتقي خلالها رئيس البلاد جورج مانيه ويا، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين؛ بهدف التشاور بشأن عدد من القضايا الدبلوماسية ومشاريع التعاون الإنمائي المحتملة.وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبيرية أن السفير الياباني سيزور المشاريع اليابانية الممولة في ليبيريا، مشيرا إلى أنه سيرافقه خلال الزيارة تراجاكي يوريا السكرتيرة الأولى، وأوينو هيديمي منسقة أعمال السفارة.وتمول حكومة اليابان عددًا من مشاريع التعافي الاقتصادي في إطار برامج المساعدة الغذائية والمنح غير المتعلقة بالمشاريع في ليبيريا، والتي تشمل بناء الجسور والمستودعات، كما توفر التمويل لبناء 240 وحدة سكنية محلية وبناء سوق في قرية أوميغا ومشروع سوق دوالا.وبالإضافة إلى المشاريع اليابانية الممولة في ليبيريا، تعد حكومة اليابان أيضًا محركًا لجهود التنمية الرئيسية مثل طريق الصومال السريع الذي من المتوقع إعادة تسميته "طريق اليابان السريع".