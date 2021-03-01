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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 40 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 40 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، ضمن 5 آلاف و818 وثيقة تأمين تم إصدارها للعمال غير المنتظمين والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطي الوثيقة "الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي".

وأكد محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وكشف "الفقي" عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بسوهاج خلال العام الماضي فقط من 1300 عامل الى 8000 عامل نتيجة لكم المشروعات الضخمة التي وفرتها الدولة في كافة القطاعات في الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل "تطوير الريف المصري، وحياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدا أنه سيتم رعاية كافة فئات العمالة غير المنتظمة ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لـ"عمال الصيد، وعمال المحاجر، وعمال الزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة".

ومن جانبه وجه الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة الشكر لمحافظ سوهاج تقديرا لجهوده المبذولة في سبيل دعم كافة فئات المجتمع السوهاجي، وخاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة وتلبية احتياجات هؤلاء العمال، لافتا إلى أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها.

واستعرض وكيل الوزارة مجهودات المديرية خلال الفترة الماضية في دعم العمالة غير المنتظمة بسوهاج، والتي تمثلت في صرف 6 دفعات قيمة كل دفعة 500 جنيه، علما بأن إجمالي ما تحملته الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا 5 مليار و300 مليون جنيه، وحصلت سوهاج في الدفعات الثلاث الأولي علي عدد 109 ألف و30 عاملا غير منتظم بإجمالي مبالغ 163.545.000 جنيه وفي الدفعات الثلاث الأخيرة تقريبا نفس الرقم.

وأضاف "أبو زيد" أنه تم صرف 4 منح في العام، قيمة كل منحة 500 جنيه في أعياد الفطر، الأضحى، العمال، المولد النبوي، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية في حالات الزواج والوفاة للعامل أو الأقارب من الدرجة الأولى والأبناء الاول والثاني.

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