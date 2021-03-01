نيجيريا: استثمارات تحديث المسرح الوطني تخلق 25 ألف فرصة عمل

أكد محافظ البنك المركزي النيجيري جودوين إيمفييلي أن ما لا يقل عن 25 ألف شخص سيعملون في المسرح الوطني للفنون في لاجوس عند الانتهاء من ترميمه وإعادة تحديثه.وقال إميفيلي - خلال حفل توقيع عقد ترميم وتجديد مسرح الفنون الوطني الذي تبلغ مساحته 44 هكتارا اليوم - إن المرحلة الأولى من المشروع، ستتكلف 21.3 مليار نيرة، وتضم أربعة محاور للموسيقى والأزياء وتكنولوجيا المعلومات والأفلام، ويتألف من مركز استقبال، ومركز شرطة وإطفاء، وموقف يتسع انتظار 500 سيارة، ستكون جاهزة في غضون 15 شهرا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء النيجيرية.وتوقع أن يخلق تحديث المسرح الوطني للفنون 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا مشاركة 25 ألف شخص في الأقسام المختلفة من المسرح لدى اكتماله.وأشار إلى أن المبنى أحد "أكثر المباني شهرة في نيجيريا"، على الرغم من وضعه الحالي، بعد ما يقرب من 45 عاما من بنائه، لكنه استمر في إلهام إبداع النيجيريين خاصة الشباب منهم.