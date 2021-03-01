حبس عاطل سرق 4 شقق بأسلوب كسر الباب في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه اول بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن بأسلوب كسر الباب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، امن مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن، بإرشاده تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.