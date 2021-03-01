الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي بمحافظة صلاح الدين

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في منطقة "الدجيل" بمحافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - "أنه تأكيدا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين".وأشارت إلى أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.