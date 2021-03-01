استقبال 241 ألف طلب لتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من استقبال 241 ألف و183 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية، وتحصيل 40% جدية التصالح بدءًا من اليوم لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.أكد محافظ الشرقية ان موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر لتنتهي هذه الفترة آخر شهر مارس الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.و طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين، لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس.