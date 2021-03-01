إزالة 26 تعديًا على نهر النيل في 7 محافظات

يستمر قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 26 تعديا فى محافظات " المنيا – الغربية – الدقهلية – دمياط – المنوفية – البحيرة - أسوان "، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 57676 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.وأكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.وأوضحت نه يتم تنفيذ حملات إزالة التعديات لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات والمشروعات المختلفة ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.