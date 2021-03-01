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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1828 إصابة بكورونا في ماليزيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها أقل زيادة يومية تسجلها البلاد منذ 5 يناير الماضي.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله - في بيان نقلته صحيفة "مالاي ميل" المحلية - إن أكبر عدد من الحالات الجديدة سجل في ولاية جوهور وبلغ 490 حالة تليها سيلانجور بـ 453 حالة، ثم ساراواك بـ 220 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 1135 حالة وفاة.

وأفاد المسؤول الماليزي أن 2486 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليصبح عدد الحالات التي لا تزال نشطة 25 ألفا و542 حالة.

وسجلت ماليزيا منذ بداية الجائحة 302 ألفا و580 حالة كوفيد-19، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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