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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال امتحانات كليتي الزراعة والآداب

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، حيث تفقد بعض لجان كليتي الزراعة والآداب بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، ووكلاء كليتي الزراعة والآداب.

وقال رئيس الجامعة أنه تم تكليف جميع القائمين على العملية الامتحانية بضرورة توفير كافة متطلبات واحتياجات الطلاب أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لضمان أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط والاطمئنان، مشددًا على المراقبين بضرورة التنبيه علي الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول، وارتداء الكمامة الطبية طوال فترة الامتحان، إلى جانب التصدي لأي محاولات للشغب أو الغش، والتغلب على أية عواقب من شأنها التأثير على حسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال جولته تأكد رئيس الجامعة من مدي تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدي إلتزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

ومن جانبه قال الدكتور خلف همام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أن ٢١٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، وقد تم توزيعهم على ٧٠ لجنة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تجري علي فترتين الأولى من ١٠ صباحًا حتي ١٢ ظهرًا، والثانية من ١ ظهرًا حتي ٣ عصرًا.

وأوضح الدكتور كريم مصلح، أن الامتحانات يؤديها 10970 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، مضيفًا أنه تم توزيعهم داخل 183 لجنة بالمقر الجديد للجامعة.

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