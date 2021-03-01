«التضامن» تعلن الفئات المستهدفة من خدمة الإسعاف المجتمعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة «الإسعاف الاجتماعى» والتى أطلقتها بناء على التوجيهات الرئاسية، تستهدف الأشخاص فاقدي الرعاية "الأيتام أو المسنين بلا عائل"، والأسر التي لديها أكثر من ابن ابنة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة أصحاب الأمراض المستعصية (داء الفيل، ضمور العضلات وغيرها)، والفتيات اللاتي يتعرضن للإبتزاز أو لخطر التحرش أو الإتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، وحالات المشكلات النفسية التي تشكل خطر على أفراد المجتمع.وأشارت إلى أن فريق عمل الإسعاف الاجتماعى سيتضمن فريقا للادارة المركزية يضم كلا من (مدير، مسئول مالي واداري، مسئول إعلام اجتماعي للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين اقليميين).كما سيكون هناك خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فرق غرف العمليات لكل إقليم من الاقاليم الثلاثة (2 مشرف العمليات + متطوعين)، وفرق الاستجابة والعمل الميداني لكل سيارة إسعاف اجتماعي (سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبي)،وفريق المتطوعين المساعد (من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافي للمبادرة).