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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 300 كجم من أسماك القراض السامة أثناء بيعها بالإسكندرية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ما يقرب من 300 كجم من أسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية. وتهيب مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الاسماك حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها الى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

الجدير بالذكر أن تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تماما مما يؤدى الي الوفاة خلال ستون دقيقة نظرا لشدة سميتها.

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