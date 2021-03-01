مطران أخميم يشرح طقس أول أيام الصوم المقدس

خصص الأنبا بسادة، مطران أخميم وساقلته وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن طقس يوم الإثنين أول أيام الصوم المقدس، جاء ذلك تحت عنوان "توصيات في طقس الاحتفال ببدء الصوم المقدس الكبير".و قال مطران أخميم، إن طقس الصوم الكبير ينص على إنه لا تقام صلوات عشية في أيام الصوم المقدس فيما عدا يومي السبت والأحد، وفي الأيام من الاثنين إلى الجمعة تردد الألحان بطريقة الصوم التذللية بدون استخدام الدف، وفي رفع بخور باكر يرفع بخور باكر صباحًا منفصلًا عن القداس، وبعد صلاة الشكر يقول المرتلون "كيرياليسون" الصيامي بدلًا من أرباع الناقوس، وبعد أوشية المرضى والمسافرين تقال "ذكصولوجيات" الصوم المقدس قبل "ذكصولوجية" العذراء.ويصلي الكاهن "إفنوتي ناي نان" ويجاوبه الشعب "كيرياليسون" ثلاث مرات دمجًا، وتطفأ الشموع والأنوار ثم يسدل ستر الهيكل وتقرأ النبوات، وتضاء الشموع والأنوار ويصلي الكاهن الطلبة مع الميطانيات "metanoia" ويجاوبه الشعب "كيرياليسون"، كما في طلبة البصخة المقدسة ثم يصلي الكاهن أوشية الإنجيل ويطرح المزمور ويقرأ الإنجيل قبطيًا وعربيًا ثم الختام.وأوضح الأنبا بسادة بخصوص القداس فيجب أن يبدأ ظهرًا ويُصَلَّى مزامير السواعي الثالثة، والسادسة، والتاسعة، والغروب، والنوم، والستار في الأديرة، وينتهي عند الغروب (الساعة الحادية عشر)، ويقدم الحمل ويقال لحن "الليلويا إيه إي إيخون" بدلًا من "الليلوبا فاي بيه بي، سوتيس" آمين دمجًا ثم نيف سنتي، ويقول الكاهن "إكلينومين طاغوناطا" ثلات دفعات ويعمل ثلاث "ميطانيات" أمام المذبح ويرد عليه الشعب ثم يقولون كيرياليسون، ثم يقرأ الكاهن تحليل الخدام، ويقول الشمامسة لحن "إنثو تيه تي شوري" ثم "تين أوأوشت" قبل البولس (بدلًا من تي شوري ومرد الأبركسيس``Pra[ic شاري إفنوتي)، ثم أوشية الإنجيل والإنجيل، وتقال قسمة الصوم الأربعيني المقدس وفي التوزيع يقال "لحن بي ماي رومي"، وما يناسب من مدائح الصوم والختام.يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشؤون الإيبارشيات.