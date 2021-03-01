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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مدرسة توفيق فتحي قطب بمركز الحسينية بـ5 ملايين جنيه

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة توفيق فتحي قطب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بتكلفة 5 ملايين و701 ألف جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

وتفقد المحافظ محيط المدرسة، مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة الحسينية.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 2100 م2 وتتكون من أرضي و4 أدوار وتضم 11 فصلا مدرسيا، وتم استلام الموقع نهاية نوفمبر 2020م، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 41%، ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية أكتوبر 2021.

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء عدد 7 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية تبلغ 37 مليونا و900 ألف جنيه بمركز ومدينة الحسينية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وسامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

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