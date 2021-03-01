في مقال بمجلة الكرازة.. الأنبا سيرابيون يناقش الإرادة السليمة

خصص الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجيلوس وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس عن البداية الحقيقية للإنسان، جاء ذلك تحت عنوان "متى تبدأ حياة الإنسان؟"، حيث ناقش مسألة القرار والإرادة السليمة للإنسان.يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشؤون الإيبارشيات.