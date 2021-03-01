بأربع زيجات.. قصص الحب في حياة يوسف شعبان

- ليلى طاهر



- الزوجة الثانية حفيدة الملك فاروق



- سهام فتحي



- عروسة كويتية إيمان الشريعان



شيع اليوم جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، والذي وافته المنية أمس بعد إصابته بفيروس كورونا ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 90 عاما."الدستور" ترصد قصص الحب التي عاشها الفنان ونتج عنها حياة عاطفية لم تهدأ وتيرتها سوى مع آخر حكاية له، صادفته في الكويت اثناء قيامه بتصوير مشاهد أحد الأعمال الكويتية هناك.الفنانة الجميلة ليلى طاهر قد سبق لها الزواج وإنجاب طفل، قبل أن تتعرف على يوسف شعبان في بداية حياته الفنية والعمرية، لتنشأ بينهما قصة حب تنتهى بالزواج.ولكن قصة الحب لم تعيش سوى عدد محدود من السنوات ولم تثمر عن أبناء، حيث عانى الزوجان من المشاكل بسبب السهر الدائم للفنان يوسف شعبان خارج المنزل، رافضا اصطحاب زوجته في هذه السهرات، واستمرت المشاكل بين الطرفين حتى انتهت الزيجة بالانفصال.كانت الزوجة الثانية للفنان الراحل نادية إسماعيل شيرين، خريجة الجامعة الأمريكية، وسليلة الأسرة المالكة تقع منذ اللحظة الأولى في غرام الفنان المصري ابن ثورة يوليو، لتقف أمام أسرتها ورفضها له وتصر على الزواج منه وتنجب ابنتها سيناء، ولكن بسبب تدخلات الأم الأميرة التي رفضت دائما أن تتزوج ابنتها من ممثل ينتمي للطبقة الوسطى انتهت الزيجة بالانفصال ولم تدم طويلا.تعرف بعد ذلك يوسف شعبان على ممثلة مصرية هي سهام فتحي، وكانت من مواليد منتصف الثلاثينات ولكن انتهت الزيجة كسابقتيها دون إنجاب أطفال.إيمان الشريعان سيدة كويتية تعرّف عليها يوسف شعبان أثناء تصوير أحد أعماله في دولة الكويت، ونشأت بينهما قصة حب رائعة، وعندما وجد في شخصيتها كل الصفات التي يبحث عنها تزوجها، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين بدولة الكويت، ومنذ زواجه منها قرر إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.