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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمراكز

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:19 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنى
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شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ومراقبة مراكز الدروس الخصوصية خاصة فى القرى، تطبيقًا لقرار منع التجمعات حرصا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم، والضرب بيد من حديد على كل المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف.

وكان رحمى، قد تفقد صباح اليوم اللإثنين، فعاليات اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بالمركز الطبي بشارع سعيد، بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والحملة تستهدف 721 ألفا و160 طفلا من خلال 1442 فرقة طبية داخل 267 وحدة، وبإشراف 91 إدارة بإجمالي 40709 زجاجة.

تأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

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