مطران المنوفية يربط بين علم الباترولوجي وصوم يونان

خصص الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "صوم يونان".جاء ذلك تحت عنوان "صوم يونان برؤية آبائية متخذة"؛ حيث أوضح من خلاله أن علم البترولوجي أو أقوال الأباء تناول العديد من الامور حول صوم يونان.يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعيىة، للمرة الأولى منذ بداية جائحة الكورونا، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات.