مطروح تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية (فيديو)

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية بمحافظة مطروح، حيث قامت قوات الحماية المدنية باصطفاف سيارات الإطفاء بشارع الإسكندرية بوسط المدينة وذلك تحت قيادة العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية واللواء عبدالغني حمادة مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة.وقام ضباط وأفراد قوات الحماية المدنية بمطروح بتوزيع الشيكولاتة والكتييات الإرشادية على المواطنين أثناء سيرهم في شارع الإسكندرية، بالإضافة إلى السيارات الملاكي والتاكسي.كما قام العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح بتوزيع الكتيبات الإرشادية وإجراء توعية عن دور الحماية المدنية لعدد من الطالبات أثناء مرورهم في شارع الإسكندرية.وحرص عددا من أهالي مطروح علي التقاط الصور التذكارية من ضباط وأفراد الحماية المدنية مقدمين لهم التهنئة في يومهم العالمي.