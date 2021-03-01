هاني شاكر ينعى الفنان يوسف شعبان

حرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على نعي الفنان الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية أمس الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 89 عام.ونشر نقيب المهن الموسيقية، صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "انعي بكل الحزن والاسي رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان رحمه الله وادخله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان".وشيعت الجنازة صباح اليوم من مستشفى العجوزة، وتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.يشار إلى الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكانت آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.