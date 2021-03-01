أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان الراحل يوسف شعبان اتصل به منذ أيام، واصفا المكالمة الهاتفية بالإيجابية، مؤكدا بأنه "لم يشعر بالوداع" خلالها.وأضاف زكي، أن يوسف شعبان كان دائما غيورا على الفن وكان معروفا بمواقفه النبيلة تجاه الفنانين وحبه للمهنة.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.