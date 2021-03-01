بدء فعاليات اجتماع المجمع المقدس (صور)

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بدأت، صباح اليوم، فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة 3 أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.وأضاف: بدأت أولى الفعاليات للفترة الصباحية باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تتبعها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.