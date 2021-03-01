حبس 4 متهمين بسرقة شركة ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس 4 متهمين بسرقة شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.كانت البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة؛ بلاغا من "صاحب شركة؛ كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالى"؛ وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وذلك باستخدام سيارة "مستأجرة".وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذى أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة وإستولوا على الخزينة وفروا هاربين، وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة باستخدام "أجنة" وإستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس.وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ مالى؛ جهاز الكمبيوتر؛ شاشتى عرض "تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة".وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.