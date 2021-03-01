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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المرور تشن حملات لمتابعة الالتزام بخطوط السير في البحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:14 م
حملات لمتابعة الالتزام
حملات لمتابعة الالتزام بخطوط السير
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالقضاء على المواقف العشوائية ومتابعة التزام كافة السيارات بخطوط سيرها، وبعدد الركاب والتعريفة المقررة بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،وكذا الالتزام بكافة القرارات الاحترازية وارتداء السائقين والركاب للكمامات

وقام مشروع المواقف بمحافظة البحيرة بقيادة اللواء عبد المنعم السبيعى بالتنسيق المستمر مع المرور بمتابعه التزام سرافيس مساكن الابعاديه بدمنهور والذى يضم عدد ٧ سرفيس بخط سير المساكن دوران عبدالسلام الشاذلي والموجه للجامعه ثم الدولي ووصله دهشور وينتهي بالكوبري العلوي وبتعريفه ٢جنيه وتم التأكد من الالتزام بخط السير والتنبية بالغاء خط السير فى حالة عدم الالتزام بالخطوط المقررة.

وخلال حملة مماثلة بمنطقه افلاقه وكوبرى افلاقة تم تحرير ٥٠ مذكره للسيارات الملاكي التي تعمل بدون خط سير واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

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