«الإسعاف الاجتماعي».. مبادرة لدعم الأسر المهددة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات اليوم، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية « لإسعاف الاجتماعي» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة،والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.وأوضحت القباج أن هناك طاقات شبابية وأفكار إبداعية واستعداد عال للتطوع والمشاركة في الخير، سيتم منحهم فرصة،كما أنها تتسق مع السياسة العامة للدولة نحو توفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري، فضلًا عن تكامل جهود الدولة المصرية بكياناتها المختلفة وسرعة التواصل من خلال الربط الشبكي.