تجديد حبس سيدة لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات
الإثنين 01/مارس/2021 - 02:14 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أمرت محكمة قليوب الجزئية تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.
وفى سياق متصل كان قد أمر احمد الإمبابى، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات
وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تعرضت النصب بمبلغ نصف مليون جنيه مما جعل تتعثر في دفع أموال المواطنين والتى أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة
وكانت قد كشفت تحريات المباحث الجنائية، إن السيدة التي أستولت علي مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع لهم أى أموال
كما تبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقي 50 محضرًا ضد المتهمة، وتم توجية لها تهمة خيانة أمانة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بالواقعة.
وتبين من تحريات المباحث ورد بلاغ من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "زينب. ج. ي" ربة منزل 33 عاما ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية.
وعقب تقنين الأوضاع تم ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.
وفى سياق متصل كان قد أمر احمد الإمبابى، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات
وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تعرضت النصب بمبلغ نصف مليون جنيه مما جعل تتعثر في دفع أموال المواطنين والتى أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة
وكانت قد كشفت تحريات المباحث الجنائية، إن السيدة التي أستولت علي مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع لهم أى أموال
كما تبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقي 50 محضرًا ضد المتهمة، وتم توجية لها تهمة خيانة أمانة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة
كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بالواقعة.
وتبين من تحريات المباحث ورد بلاغ من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "زينب. ج. ي" ربة منزل 33 عاما ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية.
وعقب تقنين الأوضاع تم ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.