تجديد حبس سيدة لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات

أمرت محكمة قليوب الجزئية تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.وفى سياق متصل كان قد أمر احمد الإمبابى، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقاتوأشارت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تعرضت النصب بمبلغ نصف مليون جنيه مما جعل تتعثر في دفع أموال المواطنين والتى أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعةوكانت قد كشفت تحريات المباحث الجنائية، إن السيدة التي أستولت علي مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع لهم أى أموالكما تبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقي 50 محضرًا ضد المتهمة، وتم توجية لها تهمة خيانة أمانة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامةكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بالواقعة.وتبين من تحريات المباحث ورد بلاغ من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "زينب. ج. ي" ربة منزل 33 عاما ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية.وعقب تقنين الأوضاع تم ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.