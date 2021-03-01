أطعمة تقوي مناعة الطالب خلال فترة الامتحانات

الثوم



كافة الحمضيات



البروكلي والسبانخ



الفلفل الأحمر



هناك العديد من الأطعمة التي لا بد من التركيز عليها ليتناولها الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك لتغذيتهم والحصول على مجموعة من الفيتامينات والمعادن لتقوية المناعة الخاصة بهم.ووفقًا لموقع HEALTH نوضح هذه الأطعمة.يعتبر الثوم من الأطعمة الواجب توافرها في طعام الطالب لما به من معادن قادرة على مكافحة العدوى، والبيكتريا الضارة، والفطريات ويساعد ايضًا على زيادة التركيز ومحاربة الفيروسات.البرتقال واليوسفي، والجريب فروت الفاكهة السابقة مهمة جدًا أن تكون في روتين الطالب خلال فترة الامتحانات لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ج القادر على مكافحة العدوى والحماية من الفيروسات والبيكتريا الضارة.تعتبر السبانخ من الأطعمة الغنية بالمعادن خاصة الحديد، وفيتامين ه وأ بالإضافة لمضادات الأكسدة ويرافقه في الفائدة البروكلي أيضًا.يعد هذا النوع من أنواع الفلفل المفيد لتعزيز نظام المناعة، والحفاظ على صحة الجلد، لاحتوائه على البيتا كاروتين.الكركمالتابل المفيد جدًا في استخدامه كتابل أساسي في الطعام المقدم للطالب، فهو مضاد لالتهابات المفاصل، وغني بفيتامين هـ.الشاي الأخضرمضاد أكسدة قوي للغاية، فيمكن تقديمه في منتصف اليوم للطالب، وقد تم إثبات أنه مفيد للغاية للجهاز المناعي.