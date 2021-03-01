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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أطعمة تقوي مناعة الطالب خلال فترة الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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هناك العديد من الأطعمة التي لا بد من التركيز عليها ليتناولها الطلاب خلال فترة الامتحانات، وذلك لتغذيتهم والحصول على مجموعة من الفيتامينات والمعادن لتقوية المناعة الخاصة بهم.

ووفقًا لموقع HEALTH نوضح هذه الأطعمة.

الثوم
يعتبر الثوم من الأطعمة الواجب توافرها في طعام الطالب لما به من معادن قادرة على مكافحة العدوى، والبيكتريا الضارة، والفطريات ويساعد ايضًا على زيادة التركيز ومحاربة الفيروسات.

كافة الحمضيات
البرتقال واليوسفي، والجريب فروت الفاكهة السابقة مهمة جدًا أن تكون في روتين الطالب خلال فترة الامتحانات لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين ج القادر على مكافحة العدوى والحماية من الفيروسات والبيكتريا الضارة.

البروكلي والسبانخ
تعتبر السبانخ من الأطعمة الغنية بالمعادن خاصة الحديد، وفيتامين ه وأ بالإضافة لمضادات الأكسدة ويرافقه في الفائدة البروكلي أيضًا.

الفلفل الأحمر
يعد هذا النوع من أنواع الفلفل المفيد لتعزيز نظام المناعة، والحفاظ على صحة الجلد، لاحتوائه على البيتا كاروتين.

الكركم
التابل المفيد جدًا في استخدامه كتابل أساسي في الطعام المقدم للطالب، فهو مضاد لالتهابات المفاصل، وغني بفيتامين هـ.

الشاي الأخضر
مضاد أكسدة قوي للغاية، فيمكن تقديمه في منتصف اليوم للطالب، وقد تم إثبات أنه مفيد للغاية للجهاز المناعي.

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