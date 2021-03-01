حبس عاطلين لحيازتهما 480 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لحيازة 480 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 480 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الاجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.