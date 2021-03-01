الكاتدرائية تستمر في إطلاق «الكرازة» إلكترونيا بسبب كورونا

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها الأحدث من مجلتها الناطقة باسمها "الكرازة"، في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن غلاف المجلة صورتين لقداسة البابا تواضروس الثاني وعددًا من أحبار الكنيسة.وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صورة الغلاف التقطت خلال صلوات تدشين كنيستي السيدة العذراء والأنبا موسى بالمنشية ومارجرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك بالإسكندرية، يومي 14 و15 فبراير المنصرم على التوالي.مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.