وكيل التعليم بالوادي الجديد يتحدث مع الطلاب حول العملية الامتحانية

أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الإمتحانات بمدرستى الشعراوى الثانوية والخارجة الثانوية بنين.وخلال جولته التقى وكيل وزارة التربية والتعليم مع مجموعة من الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوى متحدثا معهم حول العملية الإمتحانية مطمئنا لهم ومؤكدا على توفير كافة سبل الدعم الفني لهم وأن الجميع يعمل من أجلهم ومن أجل الحفاظ على صحتهم وأمنهم.وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والحرص الشديد من الجميع على تطبيق كافة الإجراءات ولما يضمن سلامة الجميع مع ضرورة توفير الجو الآمن للطلاب من أجل آداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة، موجها بضرورة التعاون وتضافر الجهود من الجميع لنجاح العمل وحال وجود أي عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.