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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بـ«طب الأسنان والصيدلة»

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغنى
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تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان والصيدلة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بالجامعة￼، أنه تم تخصيص مداخل بالكليات لتسهيل عملية دخول الطلاب مع مراعاة توفير الكشف الحرارى والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

و‏أوضحت ‏الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب برنامح ‏بكالوريوس الصيدلة البالغ عددهم 850 طالب وطالبة فى مقرر "الكيمياء الصيدلية"، ‏وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية لعدد 300 طالب وطالبة مقرر "كيمياء عضوية" فترة صباحية، ومقرر صيدلة إشعاعية "فترة مسائية".

وأضافت أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أن الامتحانات العملية اليوم أجريت لطلاب البرنامح الدولى البالغ عددهم 110 طالب، تم توزيعهم على 9 لجان، وشملت مواد علاج الجذور، وإستعاضة صناعية، وجراحة الفم، والعلاج التحفظى وباثولوجيا الفم.

وأضاف عميد الكلية، استمرار الامتحانات العملية حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى بدء الامتحانات النظرية السبت المقبل الموافق 6 مارس والمقرر انتهائها 31 مارس الجارى.

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