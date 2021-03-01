ارتفاع صادرات الغاز خارج الاتحاد السوفيتي السابق 33% في يناير وفبراير

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة اليوم الاثنين، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق زادت 32.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 34.5 مليار متر مكعب في أول شهرين من العام الحالي.وأضافت أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 89.9 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة، بزيادة 7.8 بالمئة على أساس سنوي.