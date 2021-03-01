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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الغاز خارج الاتحاد السوفيتي السابق 33% في يناير وفبراير

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:09 م
الغاز
الغاز
وكالات
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قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة اليوم الاثنين، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق زادت 32.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 34.5 مليار متر مكعب في أول شهرين من العام الحالي.

وأضافت أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 89.9 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة، بزيادة 7.8 بالمئة على أساس سنوي.

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