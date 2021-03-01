وكيل صحة الغربية: نعمل على تطوير كافة مستشفيات المحافظة

أكد الدكتور عبد النصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات مصر، مضيفًا أن مديرية الصحة بالغربية تفتح ذراعيها للتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والهيئات الرسمية ورجال الأعمال جنبًا إلى جنب مع الدولة من أجل تطوير المنظومة.وأضاف حميدة، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر بمدينة المحلة، والمقدم من وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، بتكلفه 4 ملايين جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، خير دليل على الاهتمام البالغ من الوزارة بالأقاليم وعلى رأسهم محافظة الغربية، وهو خطوة على طريق تطوير كافة مستشفيات الغربية.وعن مواصفات الجهاز الذى تم تركيبه بصدر المحلة، قال الدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات، إن الجهاز يحمل مواصفات فائقة الجودة 16 مقطعا، سوف يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى، وحالات الاشتباه بفيروس "كورونا"، ومتابعة الحالات التى تحتاج إلى أشعات مقطعية فى كافة التخصصات، مؤكدًا أن الجهاز إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة.