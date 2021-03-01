أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب

وصل السفير الإماراتي محمد آل خاجة، إلى تل أبيب، اليوم الإثنين، ليبدأ مهام منصبه الجديد كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، كما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكيناز، لبحث العلاقات الثنائية بين أبوظبي وتل أبيب.وكتب آل خاجة، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل والتقيت بمعالي جابي اشكيناز وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".وفي أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وذلك برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما قالت الإمارات إن الاتفاق سيكون له وقع إيجابي على المنطقة.