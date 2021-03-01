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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 12 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد تأهيل وتبطين ترعة الإخيوة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة الحسينية بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ علي البيئة، وضمان وصول مياه الري ألي نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

و استمع المحافظ من المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الاخيوة بزمام هندسة ري الحسينية بطول 4 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، وتشمل الاعمال الجاري تنفيذها التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال نهاية العام الجاري، وذلك لضمان تغذية مساحة 1500 فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه يجري تنفيذ أعمال تأهيل 23 ترعة بمركز الحسينية بطول 100 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وأنه وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة، بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 الف فدان أرض زراعية.

و شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وسامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية.

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