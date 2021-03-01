الكرملين: طلبات الحصول على لقاح «سبوتنيك V» كثيرة ونعمل على تلبيتها

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن هناك دولا كثيرة وجهت طلبات إلى روسيا للحصول على لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس "كورونا"، وإن العمل جار على تلبية جميع هذه الطلبات.وأضاف بيسكوف - اليوم الاثنين - أن "الجانب الروسي مستجيب للغاية لطلبات توريد لقاح (سبوتنيك V).. مؤكدا حرص موسكو على ضمان تزويد الدول الأكثر حاجة إلى اللقاح الروسي بأكبر كميات ممكنة من جرعاته.وأوضح أن كثرة الطلبات تجعل تلبيتها بكاملها غير ممكنة في الوقت الحالي مع القدرات الإنتاجية المتوفرة، لكنه أكد أن هذه القدرات تزداد باطراد وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، المسؤول عن الترويج للقاح "سبوتنيك V" وتلبية الطلبات للحصول عليه من الناحية التقنية، يبذل جهوده لضمان تلبيتها.وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة مطلع فبراير الماضي نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.